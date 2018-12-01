На Луганщине будут судить мужчину, которого обвиняют в совершении развратных действий в отношении ребенка

На Луганщине будут судить мужчину, которого обвиняют в совершении развратных действий в отношении ребенкаСегодня, 16:03
Житель Меловского района обвиняется в совершении развратных действий в отношении малолетней девочки.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганщины.
Досудебным расследованием установлено, что сожитель жительницы Меловского района неоднократно совершал развратные действия в отношении ее малолетней дочери.
Насильник задержан 7 декабря текущего года в порядке ст. 208 УПК Украины. На данный момент ему сообщено о подозрении.