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На Луганщине будут судить мужчину, которого обвиняют в совершении развратных действий в отношении ребенка

Сегодня, 16:03 citynews.net.ua | Напечатать

Житель Меловского района обвиняется в совершении развратных действий в отношении малолетней девочки.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганщины.

Досудебным расследованием установлено, что сожитель жительницы Меловского района неоднократно совершал развратные действия в отношении ее малолетней дочери.

Насильник задержан 7 декабря текущего года в порядке ст. 208 УПК Украины. На данный момент ему сообщено о подозрении.


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