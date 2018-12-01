Луганскую область впервые посетил новый замглавы СММ ОБСЕ в Украине Марк Этерингтон

Марк Этерингтон, занимающий должность нового заместителя председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, впервые посетил Луганскую область сегодня, 13 декабря. Об этом пишет пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Представители ЛОВГА в ходе встречи с Этерингтоном озвучили три "основных вопроса": проблема открытия КПВВ "Золотое", вопрос восстановления моста в Станице Луганской около одноименного КПВВ и затопление "Первомайскугля" шахтными водами

В свою очередь, Марк Этерингтон заметил, что все указанные вопросы будут на контроле Миссии ОБСЕ, и, по возможности, будет предоставляться соответствующая помощь.