Порошенко: Евросовет выделит 4 млн евро для гуманитарной помощи жителям Донбасса

Европейский совет выделит 4 млн евро на цели гуманитарной помощи для Донбасса.

Об этом во время пресс-конференции с вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом заявил президент Украины Петр Порошенко.

Трансляцию вел телеканал "112 Украина".

"Европейский совет принял решение о выделении 4 млн евро на цели гуманитарной помощи для Донбасса. Это еще один результат наших встреч, нашего сотрудничества. Я поздравляю и ЕС, и жителей Донбасса с этим чрезвычайно важным решением конкретных шагов по помощи Украине, Донбасса", – отметил Порошенко.