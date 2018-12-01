Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 40 тыс. человек

Пункты пропуска на Донбассе за минувшие сутки, 12 декабря 2018 года, пересекли более 40 тыс. человек.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

Как отмечается, вчера через КПВВ проследовало 40,7 тыс. человек и 4,7 тыс. транспортных средств. Так, через "Майорское" проследовало 9 360 человек и 985 транспортных средств; через "Марьинку" - 8 475 человек и 1 365 транспортных средств; через "Новотроицкое" - 7 970 человек и 1 440 авто; через "Гнутово" - 4 225 человек и 945 машин; через "Станицу Луганскую" - 10 645 человек.

Сообщается, что вчера общий пассажиро-транспортный поток характеризовался определенным увеличением в сравнении с предыдущим днем. Сейчас все КПВВ работают в штатном режиме.

По состоянию на утро 13 декабря на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 0/65; "Марьинка" - 0/70; "Новотроицкое" - 20/40; "Гнутово" - 20/20.