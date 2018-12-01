Полторак: До конца военного положения ВСУ получат более 200 единиц техники

Украинские войска смогут получить более 200 единиц техники до конца действия военного положения.

Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак в эфире телеканала «Украина», сообщает Укринформ.

«Военное положение вводится в стране по двум основным причинам. Первая - это агрессия против Украины. Вторая - это когда есть угроза открытой агрессии. У нас произошло два в одном: агрессия Российской Федерации против военно-морских сил Украины в Керченском проливе, а также - огромные группировки российских войск на границе с Украиной... Благодаря мерам, предусмотренным военным положением, за две недели в войска пришло более 100 единиц техники. До конца военного положения мы планируем получить более 200 единиц техники», - отметил Полторак.

В то же время он подчеркнул, что за последние четыре года Украина сделала все возможное для того, чтобы восстановить боеспособность флота.

«За последние четыре года мы значительно увеличили наши возможности, но мы очень много потеряли военно-морского флота в Крыму. Мы сделали максимально возможное, чтобы восстановить боеспособность флота, - мы над этим работаем», - уточнил министр.