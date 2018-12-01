ВМС усилили оборону важных объектов в Азово-Черноморском регионе

Военно-морские силы Украины совместно с другими силами обороны и безопасности проводят мероприятия по усилению охраны и обороне важных государственных объектов и морских портов в Азово-Черноморском регионе в условиях обеспечения правового режима военного положения в отдельных областях Украины, сообщает пресс-центр ВМС.

В частности, подразделения украинских ВМС с целью предупреждения террористических актов и предотвращения распространения оружия, взрывчатых и опасных веществ, разворачивают временные блокпосты, проводят комплекс мероприятий, направленных на подготовку к обороне определенных участков побережья.

«Проведение подобных мероприятий способствует налаживанию взаимодействия между составляющими силами обороны и безопасности Украины, совершенствует алгоритм совместных действий в ходе подготовки к отражению вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации, готовность взаимодействия при проведении комплекса режимно-ограничительных мероприятий», – сказано в сообщении.