Макрон и Меркель на саммите ЕС будут отчитываться о выполнении Минских соглашений

На саммите Европейского Союза президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель будут отчитываться о выполнении Минских договоренностей.

Об этом сообщает издание РБК-Украина, ссылаясь на письмо-приглашение президента Европейского совета Дональда Туска членам совета ЕС.

В письме говорится о том, что на саммите обсудят также ситуацию в Азовском море.

"Канцлер Меркель и президент Макрон доложат о выполнении Минских соглашений с целью продолжения санкций против РФ", - говорится в сообщении.