Боевики разрушили десятки жилых домов на Донбассе

Боевики разрушили десятки жилых домов на ДонбассеСегодня, 16:59
Пророссийские боевики 9 декабря обстреляли жилые дома на Донбассе.
Об этом сообщается на странице в Facebook пресс-центра Операции объединенных сил.
Как отмечается, по данным отчета Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, 9 декабря было зафиксировано по меньшей мере восемь разрушенных жилых домов (без крыш, остались только внешние стены) на 150-метровом участке улицы в поселке Чигари в Южном (бывшее Ленинское) на северо-востоке от Донецка.
Также наблюдатели зафиксировали 12 домов на южном крае этой же улицы и два жилых дома примерно в 250 м на восток с аналогичным характером разрушений.
По оценке миссии, повреждения зданий были причинены попаданиям артиллерийских снарядов.