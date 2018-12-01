Боевики разрушили десятки жилых домов на Донбассе

Пророссийские боевики 9 декабря обстреляли жилые дома на Донбассе.

Об этом сообщается на странице в Facebook пресс-центра Операции объединенных сил.

Как отмечается, по данным отчета Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, 9 декабря было зафиксировано по меньшей мере восемь разрушенных жилых домов (без крыш, остались только внешние стены) на 150-метровом участке улицы в поселке Чигари в Южном (бывшее Ленинское) на северо-востоке от Донецка.

Также наблюдатели зафиксировали 12 домов на южном крае этой же улицы и два жилых дома примерно в 250 м на восток с аналогичным характером разрушений.

По оценке миссии, повреждения зданий были причинены попаданиям артиллерийских снарядов.