В оккупированном Луганске «суд» приговорил двоих мужчин к 6,5 годам тюрьмы

На неподконтрольной украинским властям части Луганской области двое мужчин получили по 6,5 лет тюрьмы за «дачу взятки» сотруднику «МГБ ЛНР».

Об этом 11 декабря сообщает пресс-служба «МГБ ЛНР».

«Районный суд города Луганска приговорил двух контрабандистов к 6,5 годам лишения свободы за дачу взятки сотруднику МГБ ЛНР», – заявили в «ЛНР».

Там также уверяют, что «в ходе проведения мероприятий по выявлению и пресечению незаконного перемещения товарно-материальных ценностей через государственную границу ЛНР сотрудниками МГБ была выявлена группа лиц, осуществляющих противоправную деятельность». «В частности, двое жителей республики на систематической основе занимались незаконным перемещением табачных изделий в обход таможенного контроля, за что неоднократно привлекались к административной ответственности. Для продолжения своей противоправной деятельности и обеспечения беспрепятственного перемещения контрабандных грузов данной группой лиц была предпринята попытка заручиться поддержкой со стороны сотрудника министерства», – утверждают в пресс-службе.

«При его участии МГБ была разработана операция по задержанию контрабандистов. В ходе ее проведения участники преступной группы были задержаны с поличным при передаче взятки в крупном размере. Районный суд Луганска признал их виновными в совершении преступления», – добавили в «МГБ».