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В Северодонецком горсовете установили флаг Военно-Морских Сил Украины

Сегодня, 12:56 citynews.net.ua | Напечатать

Северодонецк присоединился к инициативе других органов местного самоуправления в поддержку 24 пленных украинских моряков с малых бронированных артиллерийских катеров «Никополь» и «Бердянск» и буксира «Яны Капу», которых незаконно захватили и удерживают под стражей российские спецслужбы.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Флаг Военно-Морских Сил Украины установлен в помещении Северодонецкого городского совета. Установка флага ВМС является свидетельством того, что жители Северодонецка поддерживают украинских моряков.

Флаг украинского флота будет находиться вместе с флагами Украины и Северодонецка до момента освобождения наших моряков.

Напоминаем, что 25 ноября 2018 у Керченского пролива российские корабли атаковали и захватили украинский буксир «Яны Капу» и два катера — «Бердянск» и «Никополь» вместе с экипажами — 24 моряка, трое из которых были ранены. После так называемого суда на территории оккупированного Российской Федерацией Крымского полуострова всех пленных арестовали и вывезли в Москву.

Флаги ВМС уже подняли в Днепре, Запорожье, Киеве, Кропивницком, Львове, Николаеве, Одессе и Херсоне.


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