ОБСЕ зафиксировала десять разрушенных домов в Пивденном

Беспилотник Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировал десять разрушенных домов в поселке Пивденное (ранее – Ленинское). Об этом сообщается в отчете миссии.

«9 декабря беспилотный летательный аппарат (БПЛА) СММ дальнего радиуса действия зафиксировал не менее 8 разрушенных домов (без крыш, только с наружными стенами) на участке улицы протяженностью 150 м в поселке Чигари н. п. Пивденное (быв. Ленинское, подконтрольный правительству, 40 км к северо-востоку от Донецка)», - говорится в отчете.

Беспилотник также зафиксировал два аналогичным образом разрушенных дома примерно в 250 м к востоку.

По оценке СММ, повреждения образовались в результате попадания артиллерийских снарядов, однако установить направление огня не представлялось возможным.