На оккупированный Донбасс прибыли наемники с Кавказа

После введения военного положения в Украине на территорию так называемой «днр», в частности в район Авдеевской промзоны, прибыли наемники с Кавказа.

Об этом говорят украинские военные, сообщает ТСН.

В Авдеевской промзоне боевики находятся менее чем за сотню метров от позиций украинских военных, их хорошо видно и даже слышно. Поэтому наши военные по акценту предполагают, что против них уже две недели воюют именно выходцы с Кавказа.

Кроме того, бойцы отмечают, что ротация заметна не только по произношению. «Поведение у них резко изменилось. То они могли так, немного пострелять, а теперь начали насыпать конкретнее», – отметил военнослужащий ВСУ Богдан. Он также сообщил, что обстрелы значительно активизировались. «Начали более плотным огнем – пулемет, автомат», – поделился наблюдениями боец.