В оккупированном Луганске из-за массового оттока кадров критически не хватает квалифицированных рабочих

В оккупированном Луганске из-за массового оттока кадров критически не хватает квалифицированных рабочихСегодня, 17:32
По данным группы "Информационное сопротивление", в оккупированном Луганске фиксируется критическая ситуация с обеспечением квалифицированными кадрами.
Это касается слесарей, сварщиков, водителей на предприятиях коммунального сектора, что затрудняет работу по обслуживанию отопительных систем и устранения аварийных ситуаций.
Основная причина массового оттока кадров - низкий уровень заработной платы.