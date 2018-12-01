Суд вернул должность Насирову

Суд вернул должность НасировуСегодня, 17:11
Окружной административный суд Киева 11 декабря восстановил в должности председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова.
Об этом в Facebook сообщил депутат Верховной Рады Андрей Журжий.
Эту информацию подтвердили также и в прокуратуре, передает Радио Свобода.
Как сообщил Украинской правде адвокат Насирова Любомир Дроздовский, в судебном заседании была объявлена вступительная и резолютивная часть решения суда, которым удовлетворен иск, признано противоправным и отменено распоряжение Кабинета министров Украины об увольнении.
«Восстановлен в должности председателя Государственной фискальной службы Украины и взыскана компенсация за время вынужденного прогула. Решение в части восстановления подлежит немедленному исполнению», - добавил Дроздовский.
По его словам, решение о восстановлении Насирова в должности может быть обжаловано.