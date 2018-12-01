СБУ задержала одного из организаторов массовых беспорядков в Луганске в 2014 году

Контрразведчики Службы безопасности Украины в ходе спецоперации задержали одного из организаторов и активных участников массовых беспорядков в Луганске весной 2014 года.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как отмечается, житель Луганска примкнул к пророссийским движениям "Антимайдан" и "Армия Юго-Востока" фактически с момента их создания и 6 апреля 2014 года принимал активное участие в штурме, захвате и удержании административного здания УСБУ в Луганской области.

В дальнейшем он принимал участие в боевых действиях против украинских военных в составе незаконных вооруженных формирований, в частности "казачьих" НЗФ и в банде "Бэтмен", куда попал благодаря своим связям с ФСБ РФ.

В апреле 2015 года из-за конфликта с главарями бандформирований, злоумышленник оставил боевиков и длительное время проживал в временно оккупированном Луганске, перебиваясь случайными заработками.

Более четырех лет он находился в розыске. Оперативники спецслужбы задержали бывшего боевика на подконтрольной украинской власти территории Донбасса.

Пока боевику объявлено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, то есть совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.