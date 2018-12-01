Косметику в Украине будут производить с соблюдением европейских требований

Министерство здравоохранения Украины разработало проект постановления правительства об утверждении нового технического регламента на косметическую продукцию на основе Регламента Европейского союза №1223/2009.

Об этом сообщает пресс-службf Минздрава.

Как отмечается, документ должен устранить юридические разногласия, а также административные и технические барьеры в торговле между Украиной и странами Европейского союза.

Сообщается, что министерство намерено в среднесрочной перспективе запретить испытания косметики на животных и с внедрением нового регламента дать возможность иностранным и национальным компаниям использовать новейшие технологические разработки, в частности альтернативные методы тестирования косметической продукции.

Кроме того, Минздрав планирует предусмотреть переходный период для введения новых требований к тестированию косметической продукции.

"Это решение обусловлено тем, что в Украине на сегодня отсутствуют утвержденные методологии альтернативных испытаний безопасности косметики", - пояснили в министерстве.

Отмечается, что Европейский союз также имел переходный период для введения новых требований к безопасности косметической продукции, регламент был утвержден в 2009 году, а вступил в действие в июле 2013 года.

Итак, с введением нового технического регламента иностранные компании, уже отказались от тестирования своей продукции на животных, смогут реализовывать свою продукцию на украинском рынке на основе результатов исследований альтернативными методами. Параллельно с этим, министерство будет внедрять новые требования к тестированию, предоставляя переходный период для национальных компаний на внедрение новейших методов токсикологических исследований.

Сейчас новый регламент прорабатывается в Министерстве здравоохранения и в ближайшее время будет обнародован для общественного обсуждения на официальном веб-сайте министерства.