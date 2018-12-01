» » Косметику в Украине будут производить с соблюдением европейских требований

Косметику в Украине будут производить с соблюдением европейских требований

Сегодня, 13:33 citynews.net.ua | Напечатать

Министерство здравоохранения Украины разработало проект постановления правительства об утверждении нового технического регламента на косметическую продукцию на основе Регламента Европейского союза №1223/2009.

Об этом сообщает пресс-службf Минздрава.

Как отмечается, документ должен устранить юридические разногласия, а также административные и технические барьеры в торговле между Украиной и странами Европейского союза.

Сообщается, что министерство намерено в среднесрочной перспективе запретить испытания косметики на животных и с внедрением нового регламента дать возможность иностранным и национальным компаниям использовать новейшие технологические разработки, в частности альтернативные методы тестирования косметической продукции.

Кроме того, Минздрав планирует предусмотреть переходный период для введения новых требований к тестированию косметической продукции.

"Это решение обусловлено тем, что в Украине на сегодня отсутствуют утвержденные методологии альтернативных испытаний безопасности косметики", - пояснили в министерстве.

Отмечается, что Европейский союз также имел переходный период для введения новых требований к безопасности косметической продукции, регламент был утвержден в 2009 году, а вступил в действие в июле 2013 года.

Итак, с введением нового технического регламента иностранные компании, уже отказались от тестирования своей продукции на животных, смогут реализовывать свою продукцию на украинском рынке на основе результатов исследований альтернативными методами. Параллельно с этим, министерство будет внедрять новые требования к тестированию, предоставляя переходный период для национальных компаний на внедрение новейших методов токсикологических исследований.

Сейчас новый регламент прорабатывается в Министерстве здравоохранения и в ближайшее время будет обнародован для общественного обсуждения на официальном веб-сайте министерства.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 18:13

Беспилотный самолет США мониторит ситуацию на Донбассе

Сегодня, 17:32

В оккупированном Луганске из-за массового оттока кадров критически не хватает квалифицированных рабочих

Сегодня, 17:11

Суд вернул должность Насирову

Сегодня, 16:46

В ГПСУ рассказали, сколько россиян получили отказ во въезде в Украину

Сегодня, 15:17

СБУ задержала одного из организаторов массовых беспорядков в Луганске в 2014 году

Сегодня, 14:51

В ОРДЛО пугают население принудительной мобилизацией на КПВВ

Сегодня, 14:11

В «ДНР» заявили, что будут «судить» украинского военнослужащего

Сегодня, 13:33

Косметику в Украине будут производить с соблюдением европейских требований

Сегодня, 12:46

На Луганщине сформированы три эшелона медучреждений для помощи раненым

Сегодня, 12:37

Вследствие обстрела боевиков Золотое осталось без водоснабжения

Сегодня, 10:56

Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 31 тыс. человек

Сегодня, 10:46

Закон о прекращении «большого договора» с РФ опубликован в «Голосе Украины»

Новости Украины:

Сегодня, 18:11

В Украине с 2019 года внедрят электронные медицинские карточки

Сегодня, 17:34

Новогодний стол подорожал для украинцев на 20%

Сегодня, 17:10

Савченко заявила о прекращении голодовки

Сегодня, 16:46

В ГПСУ рассказали, сколько россиян получили отказ во въезде в Украину

Сегодня, 15:56

Сейм Литвы призывал отключить РФ от системы SWIFT

Сегодня, 15:18

ВСП просит Порошенко назначить еще 23 судей

Сегодня, 14:50

В трех школах Киева приостанавливают занятия в начальных классах

Сегодня, 13:59

В киевском метро предупредили об изменении в работе

Сегодня, 13:33

Косметику в Украине будут производить с соблюдением европейских требований

Сегодня, 13:32

На Херсонщине при попытке разобрать снаряд погиб мужчина

Сегодня, 12:47

Госдеп советует американцам воздержаться от поездок в Украину в области с военным положением

Сегодня, 12:35

В Карпатах высота снежного покрова местами достигает 37 см

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Декабрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 



^Наверх

 