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На Луганщине сформированы три эшелона медучреждений для помощи раненым

Сегодня, 12:46 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области с учетом приобретенного опыта военно-медицинской службы ВСУ в регионе и медико-тактической обстановки, сформированы три эшелона учреждений здравоохранения, привлекаемых к оказанию медицинской помощи раненым.

Как сообщает пресс-служба Верховной Рады, об этом в ходе круглого стола в Киеве рассказала заместитель директора Департамента здравоохранения Луганской областной государственной администрации Ольга Рыбак.

По ее информации, с начала вооруженного конфликта на Донбассе среди гражданского населения Луганской области пострадали 700 человек, из них погибли 266 человек – почти каждый третий.

Она сообщила, что три эшелона учреждений здравоохранения, привлекаемых к оказанию медицинской помощи раненым, это:

медицинские учреждения, оказывающие доврачебную, первую помощь и квалифицированную помощь по жизненным показаниям, которые расположены вдоль линии соприкосновения;

учреждения, оказывающие специализированную помощь;

клинические больницы, оказывающие высококвалифицированную медицинскую помощь.

Кроме того, в Луганской области наработаны лечебно-эвакуационные направления движения санитарного транспорта, отработан механизм взаимодействия с военными мобильными госпиталями, созданы запасы медикаментов, медицинских средств, воды, проверена готовность и уровень обеспеченности всех служб и объектов, усилен мониторинг состояния окружающей среды и ряд других.

Среди проблемных вопросов заместитель директора Департамента Луганской ОГА назвала износ парка санитарных автомобилей, отсутствие централизованной оперативно-диспетчерской службы, недостаточный резерв медикаментов на случай длительного проведения военной операции по отражению агрессии со стороны Российской Федерации.

По итогам обсуждения участники круглого стола выработали ряд предложений для органов исполнительной власти по повышению готовности системы здравоохранения к работе и межведомственному взаимодействию в условиях военного положения.


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