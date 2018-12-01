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В Луганской области осудили участницу проведения «референдума» в поддержку «ЛНР»

Сегодня, 18:49 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области суд приговорил к 5 годам лишения свободы участницу проведения незаконного «референдума» в Счастье, которая «исполняла обязанности секретаря избирательной комиссии».

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Прокуратурой Луганской области поддержано государственное (публичное) обвинение в уголовном производстве по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 110 УК Украины).

По информации прокуратуры, весной 2014 года жительница Счастья вместе с другими лицами принимала активное участие в организации и проведении незаконного «референдума» о создании на территории Луганской области «ЛНР».

На «избирательном участке», расположенном в помещении коммунального учреждения «Счастьенский городской дворец культуры», во время проведения «референдума» женщина «выполняла обязанности секретаря избирательной комиссии», а именно: разъясняла участникам проведения «референдума» их функции, оформляла списки избирателей, проводила подсчет «бюллетеней», подписывала и передавала протоколы о результатах псевдореферендума.

Новоайдарский районный суд признал правонарушительницу виновной в совершении уголовного преступления по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 110 УК Украины) и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком на 3 года.


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