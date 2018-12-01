Полиция Луганщины участвует в проведении всеукраинских тактико-специальных учений МВД

Полиция Луганщины участвует в проведении всеукраинских тактико-специальных учений МВДСегодня, 18:46
Учения проходят на значительной территории, на которой расположены здания, помещения и объекты, на которых отрабатываются учебные вводные.
Об этом пишет отдел коммуникации полиции Луганской области.
Территория обучения обустроена камерами видеонаблюдения, которые передают в штабы видеоизображения в режиме онлайн.
В рамках учений полицейские, спасатели и военнослужащие отрабатывают алгоритм совместных действий в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций.
Оперативный штаб №2, в который вошли сотрудники Луганской полиции, отработали сегодня четыре учебных вводных. Учения продолжаются.