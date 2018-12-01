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Полиция Луганщины участвует в проведении всеукраинских тактико-специальных учений МВД

Сегодня, 18:46 citynews.net.ua | Напечатать

Учения проходят на значительной территории, на которой расположены здания, помещения и объекты, на которых отрабатываются учебные вводные.

Об этом пишет отдел коммуникации полиции Луганской области.

Территория обучения обустроена камерами видеонаблюдения, которые передают в штабы видеоизображения в режиме онлайн.

В рамках учений полицейские, спасатели и военнослужащие отрабатывают алгоритм совместных действий в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций.

Оперативный штаб №2, в который вошли сотрудники Луганской полиции, отработали сегодня четыре учебных вводных. Учения продолжаются.


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