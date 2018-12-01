Оккупанты запугивают местное население ОРДЛО слухами о наступлении ОС

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российских оккупационных войск усиливает проведения мероприятий по введению в заблуждение населения временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

В частности, обществу навязывается убеждение в росте угрозы активизации боевых действий по вине Объединенных сил путем распространения слухов и публикации ложных и искаженных сообщений местных т.н. «Средствах массовой информации».

Кроме того, в ходе проведения занятий с личным составом оккупационных войск, российскими пропагандистами используется дезинформация о подготовке к наступлению Вооруженных Сил Украины. Это делается с целью оправдания применения к солдатам и сержантам соединений и частей 1 и 2 АК ВС РФ суровых наказаний за несоблюдение бдительности в условиях длительного пребывания этих подразделений в состоянии повышенной боевой готовности на передовых позициях.