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Луганская "Заря" добыла уверенную победу в матче с"Арсеналом"

Сегодня, 12:36 citynews.net.ua | Напечатать

Подопечные Юрия Вернидуба добыли уверенную победу в поединке финального тура нынешнего года.

Об этом пишет пресс-служба футбольного клуба в Facebook.

Так, луганчане обыграли киевский "Арсенал" со счетом 3:0. Авторами голов стали Александр Караваев, Артем Громов и Никита Каменюка.

Также известно, что завершён футбольный 2018-й год. После игры с киевским "Арсеналом" у луганской "Зари" стартовал отпускной период.

Сам отпуск будет продолжаться чуть более месяца. Команда соберётся вместе 14-го января 2019-го года на учебно-тренировочной базе, и втягивающий сбор проведёт в Запорожье вплоть до 20-го января. В этот день луганчане дневным рейсом отправятся в Турцию, где стартует первый учебно-тренировочный сбор. Его рамки: 20-е января – 3-е февраля. Именно 3-го февраля "чёрно-белые" прибудут в Украину, получат три выходных дня и уже 7-го числа снова отправятся в Турцию на уже второй по счёту турецкий сбор, который продолжится до 21-го февраля включительно.

Поздно вечером 21-го февраля луганчане вернутся в Украину, где несколько дней оставят на финальную подготовку к матчу с киевским "Динамо". Базовый день игры с киевлянами – 23-е февраля.


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