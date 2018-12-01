В Луганской области за неделю ОРВИ заболели 3657 человек

Эпидемический порог заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом в Луганской области не превышен.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента здравоохранения Луганской обладминистрации.

«Эпидемический порог заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом в Луганской области не превышен (-6,95%). При эпидемическом пороговом уровне 55,8 заболеваемость составила 51,9 на 10 тыс. населения», – отметили в пресс-службе.

Всего в области за неделю ОРВИ заболели 3657 человек, из них детей до 14 лет 2564 (70,1%). Госпитализированы 168 больных, в том числе 124 ребенка в возрасте до 14 лет.

«Зарегистрировано 2 случая заболевания гриппом в г. Рубежном и Кременском районе», – рассказали в Департаменте здравоохранения

Также в пресс-службе сообщили, что решениями отделов образования местных органов власти в связи с высоким уровнем заболеваемости ОРВИ закрыто 18 школ: по 1-й – в Белокуракинском, Марковском, Сватовском районах, 2 – в Троицком районе, 3 – в Новопсковском районе и 10 – в Старобельском районе. В Белокуракинском районе закрыто 1 дошкольное учебное заведение.

С начала эпидемического сезона в области привито против гриппа 2094 человека.