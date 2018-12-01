В ЕС одобрили санкции против 9 организаторов псевдовыборов на Донбассе

Министры иностранных дел стран ЕС в понедельник утвердили решение о введении санкций против 9 лиц, ответственных за организацию "выборов" в ОРДЛО.

Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк в Твиттере, - сообщает "Европейская правда".

"Министры иностранных дел ЕС только что одобрили запрет на получение виз и замораживание активов для 9 человек, которых ЕС считает ответственными за организацию "выборов" в восточной Украине", - написал Джозвяк.

Он добавил, что решение будет опубликовано в официальном журнале сегодня ЕС около полудня.

Как сообщалось ранее, ЕС считает "выборы", которые состоялись на 11 ноября, незаконными и нелегитимными и не признает их.