» » В течение дня боевики 5 раз обстреливали позиции украинских военных на Донбассе

В течение дня боевики 5 раз обстреливали позиции украинских военных на Донбассе

Сегодня, 18:54 citynews.net.ua | Напечатать

В зоне проведения операции объединенных сил  на Донбассе за день, 7 декабря 2018 года, ни один украинский военный не погиб и не получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Как отмечается, в течение дня боевики 5 раз обстреливали позиции украинских военных на Донбассе. В частности, неподалеку от Тарамчука боевики открывали прицельный огонь из стрелкового оружия и пулеметов крупного калибра. В районе Песков, Чермалыка и Гнутово боевики обстреливали позиции ООС из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. А вблизи Зайцево боевики применяли вооружение БМП и подствольные гранатометы.

"Ситуация в районе проведения операции остается под контролем - в ходе боевых действий ни один военнослужащий объединенных сил не пострадал", - говорится в сообщении.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 18:54

В течение дня боевики 5 раз обстреливали позиции украинских военных на Донбассе

Сегодня, 17:56

Украина и Литва усилят взаимодействие в секторе обороны и безопасности

Сегодня, 17:27

В Северодонецке может появиться военно-гражданская администрация

Сегодня, 16:46

В Северодонецке дали присягу школьные патрульные

Сегодня, 15:58

ГУР: российское оккупационное командование скрыто создает дополнительные оперативные резервы на Донбассе

Сегодня, 14:57

ВР рекомендуют принять закон об украинском гражданстве для иностранцев-бойцов АТО

Сегодня, 14:30

В Северодонецке приостановят учебный процесс

Сегодня, 13:11

В оккупированном Донецке препятствовали передвижению миссии ОБСЕ

Сегодня, 12:40

На Луганщине задержана женщина, подозреваемая в причастности к НВФ

Сегодня, 11:44

В оккупированном Луганске перевернулся грузовик

Сегодня, 10:37

Все подразделения МВД Украины перешли на усиленный режим работы

Сегодня, 10:04

В «ЛНР» рассказали о состоянии пострадавших в масштабной аварии

Новости Украины:

Сегодня, 18:53

Синод УПЦ МП запретил духовенству участвовать в объединительном соборе

Сегодня, 17:56

Украина и Литва усилят взаимодействие в секторе обороны и безопасности

Сегодня, 17:53

На выходных украинцам обещают дожди и мокрый снег

Сегодня, 17:25

Украина не откажется от Керченского пролива

Сегодня, 16:44

Суд заочно дал 8 лет тюрьмы бывшему милиционеру за работу на "ДНР"

Сегодня, 15:46

В столице с корью госпитализировали более 20 детей

Сегодня, 15:04

Украина и Литва подписали Дорожную карту о развитии партнерства

Сегодня, 14:57

ВР рекомендуют принять закон об украинском гражданстве для иностранцев-бойцов АТО

Сегодня, 14:16

РФ заблокировала в Керченском проливе более 140 судов

Сегодня, 13:14

Порошенко начал встречу с Грибаускайте

Сегодня, 12:27

Гройсман пообещал разобраться с проблемами при покупке билетов на поезда

Сегодня, 11:52

В Киеве задержали мошенников-экстрасенсов

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Декабрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 



^Наверх

 