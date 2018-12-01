В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе за день, 7 декабря 2018 года, ни один украинский военный не погиб и не получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Как отмечается, в течение дня боевики 5 раз обстреливали позиции украинских военных на Донбассе. В частности, неподалеку от Тарамчука боевики открывали прицельный огонь из стрелкового оружия и пулеметов крупного калибра. В районе Песков, Чермалыка и Гнутово боевики обстреливали позиции ООС из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. А вблизи Зайцево боевики применяли вооружение БМП и подствольные гранатометы.

"Ситуация в районе проведения операции остается под контролем - в ходе боевых действий ни один военнослужащий объединенных сил не пострадал", - говорится в сообщении.