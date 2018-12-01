В Северодонецке дали присягу школьные патрульные

Торжественная присяга школьных патрульных состоялась в Северодонецке, передает пресс-служба патрульной полиции Луганской области.

"Они прошли сложный отбор. Не каждый желающий смог попасть в команду. Их почти сорок. Они волнуются и переживают. Вместе с ними волнуются их родители, учителя и больше всего - наставники, школьные офицеры полиции. С сегодняшнего дня они - школьные патрульные. 3 декабря настал тот долгожданный день, которого с нетерпением ждали ребята, которые изъявили желание стать на страже безопасности собственной школы - день присяги школьного патрульного. Каждый школьный часовой отныне имеет собственный жетон, шеврон, униформу и дневник правопорядка", - сказано в сообщении.

Школьный патруль Северодонецка стал первым в Украине, охватывая сразу 20 учебных учреждений города.

Школьный патруль - совместный проект общественной организации "Регион-13" и патрульной полиции Луганской области. Среди учащихся 10 и 11 классов выбрали самых активных и авторитетных среди школьников. Школьные патрульные - проводники между учениками и школьными офицерами полиции, общей целью которых является уменьшение количества правонарушений в школах.