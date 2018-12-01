ГУР: российское оккупационное командование скрыто создает дополнительные оперативные резервы на Донбассе

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российское оккупационное командование скрыто наращивает способности по оперативному развертыванию соединений и частей 1 и 2 АК ВС РФ.

В частности, под видом подготовки к масштабным командно-штабным учениям по управлению группировками (резервами) войск с выводом их в районы оперативного назначения, противник создает дополнительные оперативные резервы вооружения и военной техники. При этом на постах наблюдения российских передовых подразделений вдвое увеличено количество личного состава.

Кроме того, на наиболее угрожающих направлениях оккупанты увеличили количество применения т.н. "огневых групп" для обстрелов позиций Объединенных сил с целью провоцирования огня.