ВР рекомендуют принять закон об украинском гражданстве для иностранцев-бойцов АТО

Комитет по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений рекомендует Верховной раде принять во втором чтении законопроект №3433, предусматривающий упрощение предоставления гражданства иностранным участникам антитеррористической операции.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Соответствующий проект комитет рассмотрел на своем заседании 6 декабря.

"В ходе заседания, которое состоялось 6 декабря, комитет рассмотрел и рекомендовал Верховной раде принять во втором чтении и в целом проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины)" (№3433), в редакции, предложенной комитетом", - говорится в сообщении.

Напомним, в октябре Рада поддержала соответствующий законопроект за основу в первом чтении, за документ проголосовали 252 парламентария.

Документом планируется внести изменения в закон "О гражданстве Украины", а именно предусмотреть норму об упрощенном порядке принятия в гражданство Украины иностранцев и лиц без гражданства, которые оказывали практическую помощь в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины.