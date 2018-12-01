В Северодонецке приостановят учебный процесс

С понедельника, 10 декабря, в учреждениях образования г. Северодонецка приостанавливается учебный процесс.

Об этом сообщает пресс-служба Северодонецкого горсовета.

Решение приостановить учебный процесс в общеобразовательных и внешкольных учебных заведениях отдела образования Северодонецкого городского совета принято сегодня, 7 декабря, городской комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Как сообщается, решение принято «в связи с большой динамикой роста, с целью сдерживания роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, недопущения эпидемических осложнений заболеваемости среди работников и учащихся учреждений образования городского совета». Учебный процесс приостановлен с 10.12.2018 по 16.12.2018 включительно.