На Луганщине задержана женщина, подозреваемая в причастности к НВФ

В Луганской области военнослужащие Луганского пограничного отряда задержали женщину, которая подозревается в причастности к незаконным вооруженным формированиям.

Об этом сегодня, 7 декабря, сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

Пограничники сообщили, что 6 декабря утром была задержана женщина, которая подозревается в причастности к НВФ. 53-летняя жительница Луганской области прибыла в Украину из РФ через пункт пропуска «Просяное».

Во время мероприятий пограничного контроля выяснилось, что женщину разыскивают правоохранительные органы по статье 110 УК Украины «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». Гражданка Украины была задержана и передана сотрудникам Национальной полиции.