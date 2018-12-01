В оккупированном Луганске перевернулся грузовик

В оккупированном Луганске утром 7 декабря перевернулся грузовой автомобиль с прицепом. Об этом сообщают в спасательной службе при группировке «ЛНР».

«По словам очевидцев, автомобиль с прицепом двигался с автовокзала в сторону лесоторговых складов. На подъеме фуру начало крутить, вследствие чего водитель не справился с управлением и врезался в столб, задев 2 электроопоры. Водителя госпитализировала бригада скорой помощи в лечебное учреждение Луганска», - говорится в сообщении.

Из-за того, что повреждены две электроопоры, жители четырех улиц остались без света. Речь идет о 97 абонентах на улицах Автострадной, Репина, Придорожной и Проездной.

«По словам экспертов, в большегрузном автомобиле была неисправная тормозная система: отсутствовали тормоза на передней тележке прицепа и отключены тормоза на задней тележке», - добавили в «МЧС ЛНР».