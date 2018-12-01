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Все подразделения МВД Украины перешли на усиленный режим работы

Сегодня, 10:37 citynews.net.ua | Напечатать

Все подразделения системы Министерство внутренних дел Украины, в частности, Госслужба по чрезвычайным ситуациям переведены на усиленный режим работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

В частности, создан оперативный штаб для координации работы всех органов системы МВД и мониторинга ситуации. Штаб возглавил заместитель главы МВД Вадим Троян. Также для координации действий подразделений созданы оперативные штабы в территориальных органах системы министерства.

"Оперативные штабы будут работать в круглосуточном режиме и будут осуществлять обмен информацией и координацию с Генеральным штабом Вооруженных сил Украины, Службой безопасности Украины, Службой внешней разведки Украины, Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, Управления государственной охраны и госспецслужбой связи", - отметили в пресс-центре


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