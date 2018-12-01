В «ЛНР» рассказали о состоянии пострадавших в масштабной аварии

На неподконтрольной украинским властям территории Луганской области после масштабного ДТП с участием автобуса и пяти легковых автомобилей в состоянии средней степени тяжести госпитализированы 6 человек.

Об этом сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР».

«В результате ДТП на трассе между с. Самсоновка и с. Придорожное Краснодонского (после переименования Сорокинского – прим. ред.) р-на с участием 5-ти легковых автомобилей и рейсового пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту "Свердловск (после переименования Должанск – прим. ред.)-Луганск", были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести 6 человек», – заявили в «МЧС».

Ранее сообщалось, что на неподконтрольной украинским властям территории Луганской области произошло масштабное ДТП.