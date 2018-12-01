Людей, которые остались ночевать в «серой зоне» возле КПВВ «Майорск», все же пропустили через КПВВ

В ночь на 7 декабря люди, которые остались в «серой зоне» у контрольного пункта въезда-выезда «Майорск», все же смогли проехать на территорию, подконтрольную украинской власти.

В Госпогранслужбе Украины сообщили, что люди, приехавшие со стороны Донецка, были пропущены через КПП членами группировки «ДНР» в то время, когда украинские пограничные пункты прекратили свою работу и потому не смогли пропустить пассажиров.

В Госпогранслужбе рассматривают данный поступок «ДНР» как провокацию, в которой могли пострадать обычные люди.

«Они (члены "ДНР", - ред.) пропустили через свой блокпост одновременно большое количество автомобилей за короткое время. Делается это перед самым закрытием КПВВ, в расчете на то, что мирные граждане вынуждены будут ночевать под открытым небом. Такая ситуация фиксируется уже вторые сутки на дорожном коридоре "Горловка-Бахмут". С целью обеспечения безопасности для гражданских по решению командующего Объединенных сил работа КПВВ "Майорское" была продлена сверх определенного графика. 44 гражданина Украины, двое детей были пропущены на контролируемую территорию Украины в установленном порядке»,- сообщили в погранведомстве.

В свою очередь координатор гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин и представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский ночью находились с людьми в палатке обогрева от ГСЧС, где были расположены 44 человек. Как написал Каплин на странице в Facebook, для 44 человек в палатке было всего 10 кроватей. Среди пассажиров были трое детей и пятеро человек с инвалидностью. Мужчине стало плохо, ему вызвали «скорую». По словам Каплина, некоторые из пассажиров провели в очереди двое суток.