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До Бахмута и Лисичанска будут курсировать новые поезда

Вчера, 18:00 citynews.net.ua | Напечатать

Будет назначен поезд № 20/19 Киев - Лисичанск и продлен маршрут поезда № 142/141 Львов - Киев до Бахмута.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

Как сообщил руководитель Укрзализныци Евгений Кравцов, поезд №20/19 Киев - Лисичанск составят вагоны, прошедшие капитально-восстановительный ремонт.

Кроме того, он будет быстрее почти на 2-00, чем поезд № 138 Хмельницкий - Лисичанск, курсирующий через Киев.

Поезд № 20/19 Лисичанск - Киев будет отправляться из Лисичанска в 20-28 и прибывать в Киев на следующий день в 8-44. В обратном направлении поезд будет отправляться в 21-54 и прибывать в Лисичанска следующий день в 9-48.

В обоих направлениях поезд будет делать остановки на станциях Рубежное, Кременная, Сватово, Купянск-Узловой, Харьков-Балашовский и Полтава-Киевская.

Также ежедневно будет курсировать поезд №142/141 Бахмут - Львов. Он будет отправляться из Бахмута в 23-20 и прибывать во Львов из более суток - в 4-21, в Киеве поезд будет делать остановку в 13-12.

В обратном направлении поезд будет отправляться в 13-10 и прибывать в Бахмута следующий день в 18-30, в Киеве поезд будет останавливаться в 4-25.

В расписании предусмотрены остановки на станциях Лиман, Харьков-Пассажирский, Полтава-Киевская, Житомир, Ковель-Пассажирский.

Кроме того, в новом графике движения пассажирских поездов до Бахмута курсировать поезд № 96/95 Мариуполь - Бахмут, а в Лисичанск поезда №140/139 Днепр - Лисичанск, №45/46 Ужгород - Лисичанск и №138/137 Хмельницкий - Лисичанск.


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