Гибель военнослужащего на передовой в Луганской области квалифицировали как террористический акт

Гибель военнослужащего на передовой квалифицирована как террористический акт, передает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Так, осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту обстрела 29 ноября представителями незаконных вооруженных формирований так называемой "ЛНР" передовых позиций Вооруженных Сил Украины вблизи села Крымское Новоайдарского района, в результате которого смертельно ранен военнослужащий воинской части А4267 Проданюк С. Г.

Благодаря усилиям представителей "Союза ветеранов Афганистана Луганщины (воинов-интернационалистов)" 5 декабря тело погибшего военнослужащего передано поисковой группе "Эвакуация 200" отдела поисковой работы Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины.

В настоящее время досудебное расследование продолжается, выполняются необходимые следственные действия. Ход следствия находится на контроле руководства прокуратуры области.