В Украине запретили охоту из-за военного положения

В связи с принятием указа о военном положении в Донецкой, Херсонской, Запорожской, Сумской, Луганской и Винницкой областей введен запрет на охоту. Как сообщает журнал «Мир увлечений: Охота & Оружие» , в Донецкой, Херсонской и Запорожской областях власти заявили о запрете охотиться на всей территории области. В остальных областях охота запрещена в отдельных районах.

В Сумской области запрет действует в восьми приграничных районах: в Белопольском, Велико-Писаревском, Глуховском, Краснопольском, Путивльском, Сумском, Середина-Будском и Ямпольском. В Луганской области разрешение на охоту действует только в двух районах - Сватовском и Кременском. В Винницкой области на время действия военного положения запрещена охота в приграничных Песчанском и Ямпольском районах.

О введении соответствующего запрета в Николаевской, Одесской, Харьковской, Черниговской областях пока не сообщается.