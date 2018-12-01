В ОРЛО заявили, что задержали мошенников, которые похитили более миллиона рублей из «пенсионного фонда»

В группировке «ЛНР» заявляют, что задержали мошенников, которые похитили более миллиона рублей из «пенсионного фонда».

В «МГБ ЛНР» сообщили, что работники почты при группировке на протяжении 11 месяцев начисляли пенсии отсутствующим на неподконтрольной территории Луганщины получателям, выплачивая их третьим лицам.

Так, в неподконтрольной украинскому правительству Брянке начальник почтового отделения присвоил более 85 тысяч рублей.

При этом в «МГБ ЛНР» заявили, что вернули в «бюджет» группировки около полумиллиона рублей.