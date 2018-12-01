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Пограничники напоминают жителям Луганщины о дополнительных режимных ограничениях

Вчера, 16:47 citynews.net.ua | Напечатать

С целью сохранения жизни и здоровья лиц, проживающих в зонах безопасности, прилегающих к району боевых действий и не привлекающихся к мероприятиям по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживании вооруженной агрессии Российской Федерации, постановлением Кабинета министров Украины от 30.01.2015 года № 38 «О некоторых вопросах повышения уровня национальной безопасности Украины» в Луганской области введены дополнительные контролируемые пограничные районы.

Об этом сообщает пресс-служба Лисичанского пограничного отряда.

Так, согласно нормативным актам все граждане Украины въезжают в контролируемый пограничный район, находятся, проживают или передвигаются в его пределах на основании документов, удостоверяющих их личность, а иностранцы должны иметь документы, подтверждающие их законность пребывания на территории Украины.

Кроме того, водители по требованию пограничников должны останавливать транспортные средства, подавать для проверки документы, удостоверяющие личность водителя и пассажиров, регистрационный документ на транспортное средство, а также дать возможность осмотреть транспортное средство и проверить номера его агрегатов.

Также с целью недопущения дестабилизации обстановки в пределах контролируемых пограничных районов, согласно приказу МВД от 07.09.2015 года «Об утверждении Дополнительных временных режимных ограничений в контролируемых пограничных районах» запрещается движение транспортных средств по дорогам, которые отсутствуют в реестре автомобильных дорог или находятся на территории, на которой органы государственной власти временно не осуществляют или осуществляют не в полном объеме свои полномочия и не обеспечивают передвижение в установленных контрольных пунктах въезда-выезда и между населенными пунктами.

"Несмотря на все оборонные меры, введенные в зоне проведения операции Объединенных сил в пределах установленных контролируемых пограничных районах, пограничники из состава Объединенных сил напоминают гражданам о необходимости соблюдения правил пограничного режима", - сказано в сообщении.


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