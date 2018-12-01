ЕСПЧ обязал Россию обеспечить лечение раненых пленных украинских моряков

Европейский суд по правам человека обязал Россию обеспечить раненых украинских моряков, захваченных РФ, лечением.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил замминистра юстиции – уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина.

По его словам, ЕСПЧ решил частично удовлетворить заявление Украины о применении предварительных мер в соответствии с Правилом 39 Регламента Суда и «обязал Россию обеспечить раненых моряков, захваченных Россией 25 ноября, соответствующим лечением».

«Суд оставил в силе требование к РФ о предоставлении информации о состоянии здоровья и условиях содержания украинских моряков, которую он не получил от России в срок, установленный в письме Суда от 29 ноября», – написал Лищина.

«Украина должна подать полноценный межгосударственный иск в ЕСПЧ о нарушении прав моряков до 7 января 2019 года», – добавил он.