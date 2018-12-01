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Посольство США приветствует принятие закона о разминировании Донбасса

Вчера, 15:45 citynews.net.ua | Напечатать

Посольство США в Украине поздравило принятия Верховной Радой закона "О противоминной деятельности" и назвал его важным шагом для спасения жизни.

Об этом сообщает Twitter ведомства.

"Поздравляем принятый сегодня Верховной Радой Закон "О противоминной деятельности”! Этот шаг будет спасать жизни! Все граждане Украины получат прямую пользу от скоординированного гуманитарного разминирования, просветительской работы о минной опасности и оказания помощи пострадавшим", - говорится в сообщении.

Посольство США приветствует принятие закона о разминировании ДонбассаОтметим, сегодня, 6 декабря, Верховная рада Украины поддержала во втором чтении законопроект №9080-1 о противоминной деятельности в Украине.

Законопроектом определяется перечень объектов и субъектов противоминной деятельности, порядок их создания, организационные и процедурные основы деятельности; требования к специалистам в сфере противоминной деятельности и разминирование и их обязанности.


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