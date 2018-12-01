В Кременском районе реконструировали насосную станцию

В Кременском районе Луганской области реконструировали Житловскую насосную станцию. Об этом сегодня, 6 декабря, сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации.

Работы в рамках проекта международной технической помощи «Улучшение доступа к воде в пострадавшей от конфликта громаде г. Кременная» проведены на средства Европейского Союза при софинансировании местных властей.

В рамках проекта реконструкции насосной станции заменены четыре насосных агрегата, установлен шкаф управления с частотным регулированием зависимости от давления в системе, проложены 49 километров магистральных трубопроводов, смонтирован 131 колодец и установлены 32 гидранта.

Участие в открытии объекта приняли заместитель главы представительства Европейского Союза в Украине Анника Вайдеман и руководитель Программы восстановления и развития мира ПРООН в Украине Виктор Мунтяну.

Анника Вайдеман объявила о начале очередной программы поддержки ЕС Луганской и Донецкой областей в размере 50 млн евро. Основные направления: агросектор, перемещенные учебные заведения, децентрализация, восстановление инфраструктуры, поддержка демократических инициатив.

Заместитель главы Луганской облгосадминистрации Ольга Лишик поблагодарила представителей Европейского Союза и местной власти за плодотворное сотрудничество. Она отметила, что реализованные в этом районе проекты являются одними из самых масштабных в Луганской области.

В свою очередь директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Луганской облгосадминистрации Виталий Сурай проинформировал, что достигнута договоренность о дальнейшем сотрудничестве по реконструкции системы водоотведения города и строительства новых очистных сооружений