Порошенко сообщил, что отправит войска на «самые опасные» участки границы с Россией

Президент Украины Петр Порошенко заявил о наращивании группировок украинских войск на границе с Россией. Об этом он сказал во время выступления на военном полигоне в Житомирской области.

По его словам, «адекватным ответом на действия агрессора» является наращивание группировок войск в рамках Стратегического замысла применения сил обороны государства.

«В рамках этого процесса боевые части и подразделения Вооруженных сил Украины будут передислоцированы на наиболее опасные направления по всей линии нашей границы с Российской Федерацией – страной-агрессором», – пояснил президент.