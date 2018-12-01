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ВСУ усилятся снайперскими винтовками производства Канады

Сегодня, 11:51 citynews.net.ua | Напечатать

Украина находится на завершающем этапе приобретения канадских снайперских винтовок.

Об этом во время слушаний в постоянном комитете парламента Канады по вопросам обороны заявил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, сообщает Укринформ.

“После решения Канады внести Украину в контрольный перечень стран, в которых разрешены поставки автоматического оружия несколько канадских компаний воспользовались новыми возможностями в Украине. Как уже стало известно, мы приближаемся к закрытию сделки на поставку снайперских винтовок”, - сказал Шевченко.

Он считает, что Канаде и Украине “стоит рассмотреть больше путей сотрудничества”.

“Прямые поставки от канадских компаний к правительству Украины - это прекрасно, но мы можем пойти дальше. Мы бы хотели, чтобы Канада видела в этом необходимую и выгодную совместную инвестицию. Это поможет нам защищать Европу, а канадским компаниям - получить справедливую долю рынка”, - отметил посол.

Шевченко добавил, что Украина хотела бы, чтобы Канада “последовала примеру США и выделила средства на поставку Украине оружия и оборудования”.


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