ВСУ усилятся снайперскими винтовками производства Канады

Украина находится на завершающем этапе приобретения канадских снайперских винтовок.

Об этом во время слушаний в постоянном комитете парламента Канады по вопросам обороны заявил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, сообщает Укринформ.

“После решения Канады внести Украину в контрольный перечень стран, в которых разрешены поставки автоматического оружия несколько канадских компаний воспользовались новыми возможностями в Украине. Как уже стало известно, мы приближаемся к закрытию сделки на поставку снайперских винтовок”, - сказал Шевченко.

Он считает, что Канаде и Украине “стоит рассмотреть больше путей сотрудничества”.

“Прямые поставки от канадских компаний к правительству Украины - это прекрасно, но мы можем пойти дальше. Мы бы хотели, чтобы Канада видела в этом необходимую и выгодную совместную инвестицию. Это поможет нам защищать Европу, а канадским компаниям - получить справедливую долю рынка”, - отметил посол.

Шевченко добавил, что Украина хотела бы, чтобы Канада “последовала примеру США и выделила средства на поставку Украине оружия и оборудования”.