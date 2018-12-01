В Гаагском трибунале рассказали, какие преступления на Донбассе и в Крыму будут рассматривать

Прокуратура Международного уголовного суда (Гаагский трибунал, Нидерланды) планирует в ближайшее время завершить анализ военных преступлений в Крыму и на Донбассе и вынести решение о приемлемости дела к рассмотрению.

Об этом говорится в ежегодном отчете прокурора суда Фату Бенсуда.

В канцелярии прокурора отметили, что продолжат собирать доступную информацию, касающуюся судебных разбирательств на уровне национального законодательства, а также сотрудничать с органами власти Украины, гражданским обществом и другими заинтересованными сторонами.

«Учитывая то, что Украина признала юрисдикцию МУС на неограниченный срок, канцелярия прокурора также продолжит регистрацию обвинений в преступлениях, совершенных в Украине, в той мере, в какой они подпадают под юрисдикцию суда», - говорится в отчете.

Кроме этого, ситуацию в Крыму прокуратура МУС рассматривает как оккупацию и считает международным вооруженным конфликтом. Здесь установлены факты незаконного призыва граждан в армию страны-оккупанта, незаконные суды над украинцами и крымскими татарами и похищение людей, несогласных с властями.

Относительно ситуации на Донбассе решено применять право международных конфликтов, так как с 14 июля 2014 года в этом регионе зафиксированы прямые столкновения между вооруженными силами России и Украины.

На данный момент канцелярия прокурора зафиксировала 1 200 случаев преступлений на Донбассе, установила 2 737 погибших и раненных - около 9 тысяч лиц. Среди преступлений, которые зафиксированы прокурорами МУС, - масштабный бой под Иловайском, подготовка боевиками на Донбассе детей-солдат, внесудебные казни и сексуальное насилие.