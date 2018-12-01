Украина созывает встречу подписантов Будапештского меморандума

Министерство иностранных дел Украины обратилось к государствам-подписантам Будапештского меморандума с требованием проведения срочных консультаций.

Соответствующее заявление распространила пресс-служба ведомства.

«24 года назад Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности, которые были закреплены Великобританией, Соединенными Штатами Америки и Российской Федерацией в Будапештском меморандуме в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). В частности, эти государства обязались воздерживаться от угрозы силой или применения силы против территориальной целостности или политической независимости Украины», - напомнили в МИД.

Государства-гаранты предоставили обязательства, что никакое их оружие никогда не будет использоваться против Украины.

Именно эти гарантии сделали возможным принятие Верховной Радой Украины Закона Украины о ратификации ДНЯО.

25 ноября 2018 Российская Федерация осуществила очередной акт вооруженной агрессии против Украины путем вооруженного нападения на корабли Военно-морских сил Украины в Черном море и Керченском проливе.

«Это дерзкое и коварное нападение является продолжением вооруженной агрессии против Украины, развязанной Российской Федерацией 20 февраля 2014», - подчеркнули в МИД.

Украина неизменно рассматривает Будапештский меморандум как важный международный инструмент обеспечения своей безопасности и требует от России в полной мере придерживаться взятых обязательств.

27 ноября 2018 Министерство иностранных дел Украины, на основании пункта 6 Меморандума, обратилось к странам-подписантам Будапештского меморандума с требованием проведения срочных консультаций с целью обеспечения полного соблюдения обязательств и немедленного прекращения агрессии РФ против Украины.

«Только действенные шаги станут залогом восстановления доверия к Будапештскому меморандуму и мероприятиям международного сообщества по укреплению международного режима нераспространения», - резюмировали в МИД.