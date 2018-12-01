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СЦКК: боевики маскируют свои действия в районе Станицы Луганской под обстрелы ВСУ

Сегодня, 17:42 citynews.net.ua | Напечатать

По данным украинской стороны СЦКК, боевики на Донбассе маскируют свои действия в районе Станицы Луганской под обстрелы подразделений Вооруженных сил Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции объединенных сил в Facebook.

"Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают нарушать режим прекращения огня и не прекращают маскировать свои действия на участках разведение в районе Станицы Луганской и Золотого под обстрелы подразделений ВСУ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, миссия ОБСЕ зафиксировала в Станице Луганской очередную провокацию: разрыв двух снарядов, которые были оценены как выстрелы из ручного противотанкового гранатомета или безоткатной пушки, а в Золотом зафиксирован разрыв одного снаряда.

Кроме того, миссия ОБСЕ зафиксировала в районе Станицы Луганской свежую пробоину на деревяной конструкции сломанной секции моста в Станице Луганской, примерно в 30 м на север от передовой позиции боевиков.

"Это далеко не первый случай, когда вооруженные формирования Российской Федерации осуществляют преднамеренные повреждения участков на неподконтрольной правительству Украины территории, пытаясь создать впечатление, что они были вызваны в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.


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