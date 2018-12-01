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"ЛНРовцы" через "афганцев" передали тело пропавшего на Донбассе бойца ВСУ

Сегодня, 16:45 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области боевики террористической группировки "ЛНР" через посредников передали представителям Министерства обороны Украины тело погибшего 29 ноября в районе поселков Крымское - Сокольники военнослужащего ВСУ Сергея Проданюка. Предача состоялась на мосту через Северский Донец вблизи города Счастье, передает "Новинарня".

Посредниками традиционно выступили представители общественной организацией "Союз ветеранов Афганистана Луганщины". Кроме того, процедура прошла в присутствии наблюдателей ОБСЕ.

Как рассказал "афганец" Сергей Шонин, они передали тело Проданюка вместе с личными вещами представителям Министерства обороны по проекту "Эвакуация 200".

"Передача состоялась, как всегда, на высоком уровне. Была обоюдная "тишина", поэтому предварительно согласовали, спустили (тело к мосту в Счастье) и передали тело и личные вещи представителям (Минобороны Украины) для его дальнейшей передачи родственникам и захоронения", - рассказал он в комментарии одному из сепаратистских изданий.

Напомним, днем ​​29 ноября в пресс-центре ООС сообщили, что в ходе боевого столкновения в полосе ответственности 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ пропал без вести военный Сергей Проданюк.

Боевики утверждали, якобы Проданюк был бойцом "украинской ДРГ", которая шла освобождать оккупированное село Сокольники и подорвалась на "собственном" минном поле. В штабе ООС подобные заявления опровергли. Глава пресс-центра Леонид Матюхин сказал, что Сергей Проданюк один "сорвался и пошел воевать" за линию столкновения.

"Он ни в коем случае не предатель", - сказал он и добавил, что кроме подрыва, солдат 10-й бригады получил ранения от стрелкового оружия


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