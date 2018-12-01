В ОРЛО задержали рабовладельца

В оккупированной Георгиевке Лутугинского района Луганской области задержали "рабовладельца".

Об этом сообщает группа "Свердловск - ты должен это знать".

"Житель пос. Георгиевка Николаенко Илья Николаевич, 1971 г.р., завел себе двух рабов. Подлец поработил Елену Ущаповскую, 1971 г.р., жительницу пос. Челюскинцев и Сергея Калашникова, 1956 г.р., жителя пос. Шахтерский. Рабов он использовал для выполнения хозяйственных работ. Днем рабы работали под присмотром, а вечером значит, он их закрывал и сажал на цепь. В рабстве они пробыли около 2-ух месяцев. Вот такие дела. Хорошо, что односельчанин заметил этот беспредел и сообщил в полицию, иначе неизвестно сколько бы это продолжалось", - сказано в сообщении.