В Рубежном задержали автомобилиста в состоянии наркотического опьянения

Неравнодушные граждане сообщили полиции в Рубежном о том, что трое молодых людей употребляли наркотические средства, после чего сели в автомобиль и уехали.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Луганской области.

Приняв во внимание полученную информацию патрульные через несколько минут обнаружили указанный автомобиль, за рулем которого находился 18-летний парень. Во время общения с водителем патрульные обнаружили у него признаки наркотического опьянения.

От прохождения освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался. Кроме водителя в автомобиле находились двое молодых людей. При поверхностной проверке один из них достал из кармана сверток с растительным веществом, похожим на наркотическое.

На водителя инспекторы составили протокол по части 1 статьи 130 КУоАП (управление в состоянии опьянения). Пассажира передали следственно-оперативной группе Рубежанского отдела полиции для детального установления обстоятельств происшествия.