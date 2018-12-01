В ЕС вводят санкции в отношении организаторов «выборов» на неподконтрольном Донбассе

Послы Европейского союза решили ввести санкции в отношении 9-ти лиц, причастных к организации «выборов» на неподконтрольной украинским властям части Донбасса. Об этом сегодня, 5 декабря, в своем Тwitter сообщил журналист «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.

«Послы ЕС решили санкционировать 9 человек, ответственных за организацию "выборов" на востоке Украины в ноябре. Министры иностранных дел стран ЕС примут решение 10 декабря», – написал он.